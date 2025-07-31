В столичном районе Покровское-Стрешнево модернизировали все поликлиники

В настоящее время в районе Покровское-Стрешнево завершилась комплексная модернизация медицинских учреждений. Последним обновленным объектом стал филиал № 5 городской поликлиники № 219, расположенный на улице Долгова, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, это означает, что теперь все медучреждения района полностью соответствуют новому московскому стандарту качества. Все поликлиники реконструировали. В результате проведенных работ были созданы идеальные условия как для медицинского персонала, так и для пациентов.

Посетители теперь могут ожидать приема в комфортабельных зонах с современной мебелью. Благодаря тщательно продуманной планировке размещения кабинетов удалось существенно сократить время ожидания и уменьшить очереди. Перемещаться по зданию стало значительно проще благодаря интуитивно понятной навигации. Особое внимание было уделено оснащению кабинетов врачей-специалистов, которые теперь оборудованы по последнему слову техники.

Жители Москвы также получили доступ к улучшенной медицинской помощи в непосредственной близости от своего жилья. Программа обновления амбулаторной системы столицы стартовала 4 года назад. На первом этапе работы были проведены в более чем 200 медицинских учреждениях. На данный момент идет вторая фаза проекта, в рамках которой планируется модернизировать около 140 поликлиник.