В стационаре подмосковного Тучково начала работать новый врач-невролог

Есения Зоренко окончила Оренбургский государственный медицинский университет по специализации «педиатрия» и ординатуру по профилю «неврология». Есения является достаточно новым доктором в своей профессии: общий стаж ее работы составляет 2 года. Однако она успела себя зарекомендовать как хороший квалифицированный специалист как на прошлом месте работы, так и в Рузской больнице.

«Неврологическим пациентам важно очень внимательно следить за цифрами своего давления, за состоянием здоровья, проводить диспансеризацию и профилактические осмотры, не откладывать заботу о себе. Если есть изменения — обращаться к специалисту, более того — выполнять рекомендации и назначения лечащих врачей», — рекомендует врач-невролог неврологического отделения Рузской больницы Есения Зоренко.

Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей. При трудоустройстве в медучреждения Московской области действуют программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Компенсация аренды жилья» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.