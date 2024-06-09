В США у мужчины после чихания выпал кишечник

СМИ сообщили, что 63-летний американец, перенесший операцию за две недели до инцидента, чихнул и выронил кишечник, пишет «Секрет фирмы» со ссылкой на LADBible.

По данным журналистов, такой случай произошел впервые в практике лечащих врачей мужчины.

Необычный случай зафиксировали после завтрака. Американец ел вместе с женой, затем чихнул и покашлял. После этого он почувствовал «влажность» и боль внизу живота, а потом понял, что его кишечник выпал.

Пенсионеру потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали.

Медики объяснили, что уникальный случай произошел из-за повреждения недавнего операционного шва во время чихания. Врачи оказали всю необходимую помощь возрастному пациенту.