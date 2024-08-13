В СПЧ намерены лечить россиян от алкоголизма без их согласия

Меркачева: в РФ уже внедрена практика принудительного лечения от алкоголизма

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева поддержала инициативу о принудительном лечении россиян от алкоголизма, сообщает Инфо24 .

Депутаты Татарстана выступили с инициативой о принудительном лечении от алкоголизма граждан, которые трижды за год были пойманы за правонарушениями в состоянии алкогольного опьянения. Если данное предложение получит одобрение Совета законодателей, оно будет переведено в статус законопроекта и представлено для обсуждения в Госдуме.

В России уже применяется практика принудительного лечения от алкоголизма, заявила Меркачева. Такое решение могут вынести судебные органы.

«Если человек совершил преступление, то ему принудительное лечение назначается наравне с наказанием», — прокомментировала идею Меркачева.

Правозащитница привела в пример назначение обязательных работ в сочетании с принудительным лечением. Она отметила возможность отправки провинившегося гражданина в исправительное учреждение на 3 года с указанием того, что в течение года он должен будет проходить обязательное лечение в специализированной клинике.

«Это все у нас на самом деле есть и используется», — заключила член СПЧ.