В СПЧ намерены лечить россиян от алкоголизма без их согласия
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Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева поддержала инициативу о принудительном лечении россиян от алкоголизма, сообщает Инфо24.
Депутаты Татарстана выступили с инициативой о принудительном лечении от алкоголизма граждан, которые трижды за год были пойманы за правонарушениями в состоянии алкогольного опьянения. Если данное предложение получит одобрение Совета законодателей, оно будет переведено в статус законопроекта и представлено для обсуждения в Госдуме.
В России уже применяется практика принудительного лечения от алкоголизма, заявила Меркачева. Такое решение могут вынести судебные органы.
«Если человек совершил преступление, то ему принудительное лечение назначается наравне с наказанием», — прокомментировала идею Меркачева.
Правозащитница привела в пример назначение обязательных работ в сочетании с принудительным лечением. Она отметила возможность отправки провинившегося гражданина в исправительное учреждение на 3 года с указанием того, что в течение года он должен будет проходить обязательное лечение в специализированной клинике.
«Это все у нас на самом деле есть и используется», — заключила член СПЧ.