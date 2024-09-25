В соццентре «Орехово-Зуевский» проводятся процедуры по физиотерапии для детей

В социальном центре «Орехово-Зуевский» проводятся процедуры по физиотерапии для детей. Они имеют широкий спектр применения и используются при лечении большинства заболеваний, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Нередко у детей наблюдается заболевание нервной системы с двигательными нарушениями. Поэтому многие педиатры рекомендуют физиолечение как вспомогательную составляющую в реабилитационном процессе в комплексе с массажем, лечебной физкультурой, медикаментозным лечением при необходимости. Один из зарекомендовавших себя успешных отечественных методов физиолечения является амплипульстерапия. Основной «инструмент» аппарата — это переменный ток, который хорошо проникает через кожу и достигает глубоко лежащих тканей.

В социальном центре «Орехово-Зуевский» процедуры проводит медицинская сестра Жанна Фомина.

«Амплипульс» выполняет сразу несколько задач — обезболивание, так как электрические импульсы стимулируют нервные окончания, способствуют снижению болевых ощущений; стимуляция кровообращения способствует ускорению обменных процессов и восстановлению поврежденных тканей, а также снятие мышечных спазмов и напряжения. Чаще всего применяем аппарат на стопах, лодыжках, спине, — рассказала Фомина.

Маленькой Даше 1 год 8 месяцев. Малышка не ходит самостоятельно, врачи порекомендовали пройти реабилитацию в комплексном центре «Орехово-Зуевский».

«Уже посетили 5 процедур, прогресс виден, Даша уже не боится сидеть на краю, приподнимает таз. Массаж с элементами ЛФК — тоже большой плюс», — делится мама Елена Маллетова.

Мама 8-месячного Вовы обратилась за процедурами, чтобы укрепить мышцы, убрать синдром мышечной дистонии. В среднем процедура длится 10 минут, поэтому даже самые маленькие ребята не чувствуют дискомфорта — амплипульстерапия позволяют достичь эффективности в лечении заболевания, не подвергая организм излишним нагрузкам.

Кроме этого, «Амплипульс» помогает 6-летнему Кириллу устранить искривление позвоночника, укрепить мышцы и выправить осанку.

Уточнить подробную информацию и получить курс реабилитации можно в Комплексных центрах социального обслуживания и реабилитации Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.