В социальных центрах Подмосковья появятся новые должности

В подмосковных добрых домах, пансионатах для пожилых и семейных центрах с нового года появятся такие должности, как тифлосурдопереводчик, специалист по связям с общественностью, контент-редактор, инструктор по гигиеническому воспитанию, медицинский психолог и инструктор по адаптивной физической культуре, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Кроме нововведений, должность «сиделка», в соответствии с профессиональным стандартом, будет переформатирована в помощника по уходу.

«В Подмосковье в социальных учреждениях работает около 12 тысяч специалистов и с июня по решению губернатора в регионе были введены новые меры поддержки для специалистов, работающих с инвалидами — это компенсация аренды жилья, размер которой составляет 20 тысяч рублей в месяц сотруднику и 30 тысяч рублей на семью, также две ежегодные выплаты молодым специалистам — 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год. Также дополнительно запущена программа „Приведи друга“», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.