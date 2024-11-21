В Солнечногорской больнице приступил к работе новый акушер-гинеколог

В Тимоновской поликлинике Солнечногорской больницы назначен новый акушер-гинеколог Валерия Назарова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Она родилась в Солнечногорске и после школы поступила в Тверской государственный медицинский университет. Получила квалификацию хирурга высокотехнологичных операций (лапароскопия, гистероскопия) в национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова. В планах у врача — обучение по репродуктологии.

«В детстве все игры были связаны с медициной: вылечить игрушку, зашить ее, на рисунках фигурировали белые халаты и красные крестики. А с 9-го класса я знала уже точно, что буду именно акушером-гинекологом», — сказала Назарова.

Ранее она успела проявить себя в ковидном госпитале, медсестрой в операционной, дежурантом в акушерском отделении.

«Приятно отметить, что в наши медицинские учреждения приходят молодые специалисты. Для нас это очень важно. В Московской области предусмотрены меры поддержки для врачей. И с каждым годом они расширяются», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Несмотря на недолгий срок работы в Тимоновской поликлинике, доктор уже собрала много позитивных отзывов. К слову, к учреждению прикреплено порядка 3 тыс. женщин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.