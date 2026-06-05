В Солнечногорске запустили систему когнитивной реабилитации

В Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы начала работать российская система когнитивной тренировки «Орторепт Когнитив». Оборудование предназначено для пациентов с неврологическими нарушениями и внедрено в рамках модернизации первичного звена, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Андреевской поликлинике внедрили систему когнитивной тренировки «Орторепт Когнитив». Комплекс помогает пациентам восстанавливать утраченные навыки с помощью интерактивных упражнений. В него входят программное обеспечение и специализированное оборудование, обеспечивающее точность и комфорт во время занятий.

«Оборудование позволяет проводить когнитивную тренировку, занятия на развитие моторных навыков, социальной адаптации и мотивационные игры. Оно предназначено для пациентов, перенесших инсульт, страдающих болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, детским церебральным параличом и деменцией. Занятия проводятся 45 минут с участием инструктора ЛФК и эрготерапевта, что позволяет восстановить утраченные навыки и улучшить качество жизни», — рассказал заведующий реабилитационным отделением Андреевской поликлиники Солнечногорской больницы Дмитрий Макаров.

Записаться на курс можно по направлению терапевта или невролога, а также через самозапись к реабилитологу. Внедрение системы направлено на повышение доступности медицинской реабилитации для жителей округа и реализуется в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.