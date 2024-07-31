В Солнечногорске состоится единый день диспансеризации 3 августа

Жителей городского округа Солнечногорск приглашают пройти обследование 3 августа. Проверить свое здоровье в Центральной поликлинике смогут все желающие с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС.

Объем обследований определяется согласно возрасту. В обязательном порядке — флюорография, общий анализ крови, биохимия, ЭКГ с 35 лет, маммография.

Диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранней стадии, а также корректировать основные факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, злокачественных новообразований и хронических заболеваний легких.

«Чем раньше выявлено заболевание, тем легче оно поддается лечению. Поэтому я призываю всех жителей городского округа быть внимательными к своему здоровью, ни в коем случае не пускать его на самотек и проходить диспансеризацию, если вы этого еще не сделали», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Предварительная запись для прохождения обследования в единый день диспансеризации взрослого населения не требуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.