В Солнечногорске состоится донорская акция по сдаче крови 20 февраля

20 февраля в Доме культуры «Лепсе» состоится единый день донора. Акция организована при участии главного врача Солнечногорской областной больницы и депутата совета депутатов Ларисы Борисовой. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации округа.

Сдать кровь смогут граждане от 18 до 60 лет с регистрацией Москвы или московской области. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Для сдачи крови необходимо:

за 48 часов исключить алкогольные напитки;

за сутки стараться избегать жирной пищи (колбасы, яйца, орехи, семечки, молоко, шоколад и т. п.);

ужин накануне должен быть легким овощным;

завтракать сладким чаем с хлебом или печеньем, джемом или вареньем;

за час до сдачи крови воздержаться от курения.

«В этот раз донорская акция приурочена к началу специальной военной операции. Общими усилиями мы можем спасти жизни тем, кто сражается за нашу Родину. Не будьте равнодушными, поддержите тех, кто нуждается в помощи», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

День донора проведут с 9:00 до 12:00. С подробными рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.