В Солнечногорске состоится акция по сбору крови 9 августа

9 августа 2024 года в Солнечногорске состоится первая донорская акция по сбору крови для медицинских учреждений Московской области. Донором может стать любой житель с регистрацией Москвы или Московской области от 18 до 60 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всех желающих будут ждать в Доме культуры «Лепсе» с 09:00 до 12:00 по адресу: ул. Красная, 113. Группа крови нужна любая.

«Для этого доброго дела не надо больше ездить в Москву. Врачи встретят, помогут и скажут спасибо. Важен каждый: собранная кровь пойдет в больницы Подмосковья, где будет помогать людям восстанавливаться после тяжелых травм. И спасет не одну жизнь», — отметила главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Каждый донор получает справку, по которой можно воспользоваться одним оплаченным днем отдыха, а также денежную компенсацию на питание 998 рублей.

Для сдачи крови необходимо: за 48 часов исключить алкогольные напитки; за сутки стараться избегать жирной пищи (колбасы, яйца, орехи, семечки, молоко, шоколад и т. п.); ужин накануне должен быть легким овощным; завтракать сладким чаем с хлебом или печеньем, джемом или вареньем; за час до кровосдачи воздержаться от курения.

С противопоказания к донорству можно ознакомиться по ссылке.

При себе необходимо иметь паспорт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.