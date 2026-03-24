В Солнечногорске прошел единый день диспансеризации

Единый день диспансеризации провели во всех взрослых поликлиниках и амбулаториях Солнечногорской больницы. Жители округа смогли бесплатно пройти обследования, в том числе в мобильных диагностических комплексах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время акции у Поваровской поликлиники работал передвижной маммограф. Оборудование позволяет выявлять патологии, включая онкологические заболевания, на ранних стадиях. Мобильный комплекс выезжает в медучреждения, где нет необходимой техники, а также в отдаленные населенные пункты и на предприятия. Женщины старше 39 лет могут проходить маммографию раз в два года бесплатно по полису ОМС.

«Женщины должны делать это обязательно. В первую очередь, это контроль онкологических заболеваний. Маммограф приезжает к нам три раза в месяц. Это достаточно удобно. Запись свободная, люди записываются и сразу проходят обследование комфортно в нашем населенном пункте», — отметила старшая медсестра Поваровской поликлиники Ольга Полина.

Кроме маммографа, в округе задействованы передвижной флюорограф и мобильный диагностический комплекс. В этот раз флюорограф принимал пациентов Дурыкинской амбулатории. Единые дни диспансеризации проводят дважды в месяц по субботам. Совершеннолетние жители могут пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, лабораторные и другие исследования без предварительной записи при наличии паспорта и полиса ОМС.

«Медицинские учреждения Солнечногорска оснащены передовым диагностическим оборудованием, которое позволяет выявлять заболевания на ранних, бессимптомных стадиях. Квалифицированные врачи отреагируют на любые отклонения, назначат дополнительные обследования и при необходимости подберут курс лечения», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Ближайшие единые дни диспансеризации запланированы на 4 и 18 апреля. Пройти обследование также можно в поликлинике по месту прикрепления в будни с 8:00 до 20:00 и в выходные в часы работы медучреждений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.