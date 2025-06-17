В Солнечногорске пройдет единый день диспансеризации

В субботу с 8:00 до 14:00 в Центральной поликлинике состоится единый день диспансеризации. Жители смогут пройти бесплатное комплексное обследование за один день, без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках единого дня диспансеризации будут доступны флюорография, маммография, консультации терапевта и гинеколога. При необходимости, пациенты смогут получить консультации узких специалистов: эндокринолога, офтальмолога, невролога, отоларинголога, дерматолога и уролога.

Обследование направлено на раннее выявление факторов риска и заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, злокачественных новообразований и сахарного диабета.

«Ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных осложнений. Это отличная возможность для каждого жителя пройти комплексное обследование и оценить состояние своего организма», — подчеркнул заместитель главы г. о. Солнечногорск Максим Барков.

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.