В Солнечногорске назначили новую заведующую Ленинской амбулаторией

В Ленинской амбулатории деревни Тимошино новым руководителем назначена Анна Анненкова. Она окончила факультет лечебного дела Санкт-Петербургского медико-социального института в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга Солнечногорск.

С 2020 года Анна начала свою карьеру в качестве участкового терапевта в Солнечногорской больнице.

«С детства я знала, что хочу стать врачом. Это решение никогда не подвергалось сомнению, ведь мне всегда хотелось помогать людям», — поделилась о своем выборе профессии Анна Анненкова.

В 2021 году врач возглавила отделение неотложной помощи. В мае этого года стала заведующей централизованным отделением медико-санитарной помощи на дому, где оказывала поддержку паллиативным пациентам и консультировала по вопросам обезболивания.

«Ее профессионализм, опыт и стремление помогать людям будут способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию медицинского обслуживания в Солнечногорске. Мы желаем Анне Анненковой успехов в ее новой должности», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

С конца октября Анна приступила к своим обязанностям в качестве заведующей Ленинской амбулатории, продолжая уделять внимание заботе о здоровье пациентов в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.