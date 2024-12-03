В Солнечногорске можно бесплатно пройти онкоскрининг 21 декабря

В Солнечногорске состоялся день открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи. Все желающие смогли бесплатно пройти диагностические процедуры: лабораторная диагностика, онкомаркеры, общий биохимический анализ, цифровая дерматоскопия с консультацией дерматолога, маммография, флюорография, компьютерная томография и ультразвуковое обследование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная цель мероприятия — ранняя диагностика предраковых состояний и фоновых изменений, которые могут привести к развитию рака, а также выявление злокачественных образований на ранних стадиях.

Жители получили консультации специалистов, включая дерматолога, онколога, гинеколога, уролога и терапевта. В среднем день открытых дверей посещают 30-50 человек. Благодаря новому аппарату экспертного класса с УЗИ-навигацией, врачи могут выполнять биопсию сразу при обнаружении подозрительных образований, что значительно повышает эффективность диагностики.

«Мы проводим день открытых дверей уже два года и хотим, чтобы как можно больше жителей воспользовались возможностью пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей. Здоровье наших граждан — это приоритет, и мы стремимся обеспечить доступ к качественной медицинской помощи», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

День открытых дверей проводят на регулярной основе, каждую последнюю субботу месяца. В преддверии новогодних каникул следующее мероприятие состоится 21 декабря.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.