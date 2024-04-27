В службе скорой медицинской помощи Подмосковья работают 9,8 тыс человек

В Московской области в службе скорой медицинской помощи сегодня трудятся порядка 9,8 тысячи человек. В регионе развитию сферы здравоохранения уделяется приоритетное внимание, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Люди данной профессии особенные, так как выбрали направление деятельности в сфере медицины, изначально не предполагающее спокойный ритм работы. Это касается всех членов бригады скорой медицинской помощи, начиная от врача, который, пребыв на вызов, за максимально короткое время и порой в ограниченных условиях должен оказать пострадавшему экстренную помощь, заканчивая водителем автомобиля СМП, который должен аккуратно и в то же время как можно быстрее доставить пациента в больницу. Такая работа под силу далеко не каждому, но она определенно заслуживает глубокого уважения и искренних слов благодарности», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в регионе развитию сферы здравоохранения уделяется приоритетное внимание. На госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья» в областном бюджете в 2024 году предусмотрено более 156 млрд рублей. Средства будут направлены, в том числе на выплаты медикам, обновление автопарка СМП и ремонт медучреждений.

В частности, по словам парламентария, в этом году ожидается поступление новых автомобилей скорой медицинской помощи.

«Парк автомобилей службы скорой медицинской помощи пополнится 77 новыми современными транспортными средствами. Обновление автопарка позволяет увеличить техническую надежность автомобилей, которые используются в службе СМП, и сократить количество их сходов с линии по причине технической неисправности. Если в среднем в 2020 году количество сходов автомобилей составляло от 30 до 38 в сутки, то в настоящее время данный показатель не превышает 5», — сказал Игорь Брынцалов.

Меры поддержки сотрудников скорой медицинской помощи

Игорь Брынцалов напомнил о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать сотрудники скорой медицинской помощи в Подмосковье: социальная ипотека — с 2016 года сертификаты получили 409 сотрудников МОССМП, из них 39 в 2023 году; бюджетная ипотека — новая мера поддержки введена в 2024 году; компенсация аренды жилья для медиков в размере 20 тыс. рублей ежемесячно — получателями выплаты являются 1 770 сотрудников МОССМП; компенсация аренды жилья для семей медиков в размере до 30 тыс. рублей ежемесячно — мера введена в 2024 году; участие в программе «Земский врач/Земский фельдшер» — в 2023 году в рамках данной программы принято 11 сотрудников; доплата молодым специалистам в размере 7 тыс. рублей ежемесячно — получают 354 молодых работника среднего медицинского персонала, в размере 15 тыс. рублей ежемесячно — получают 8 молодых врачей МОССМП; предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства врачам — 50 врачей получили земельные участки за все время действия программы; на муниципальном уровне — предоставление служебного жилья, компенсация коммунальных услуг, проезд на транспорте.

Московская областная станция скорой медицинской помощи

Структура учреждений службы скорой медицинской помощи в Подмосковье включает 56 подстанций и 86 постов. Выездных бригад в соответствии со штатным расписанием — 600.

В штате МОССМП числится порядка 9,8 тысячи работников, из них: 599 врачей; 3 657 фельдшеров СМП; 616 медицинских сестер; 2 790 тысячи водителей автомобилей СМП.

Автопарк МОССМП включает в себя 968 автотранспортных средств, из них 946 — автомобили скорой медицинской помощи. Средний возраст парка автомобилей службы СМП составляет 3 года.

Все автомобили оснащены ГЛОНАСС и современным медицинским оборудованием, в том числе: дефибриллятор-мониторами; электрокардиографами с дистанционной передачей ЭКГ; аппаратами ИВЛ с возможностью применения для детей от 1 года; автоматическими устройствами для проведения сердечно-легочной реанимации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.