В Синьковском филиале Дмитровской больницы начал работу новый цифровой рентген-аппарат
Фото - © ГБУЗ МО Дмитровская больница
В Синьковской поликлинике начал работу современный цифровой рентген-аппарат, который повысит качество диагностики для всех пациентов. Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Новый рентген-аппарат позволяет проводить высокоточные исследования для взрослых и детей. Главное его преимущество — детальное изображение при низкой лучевой нагрузке.
«Этот аппарат обеспечивает высокое качество снимков и минимальные дозы облучения, что делает его безопасным для пациентов всех возрастов», — говорит заведующая Синьковским филиалом, врач-рентгенолог Анна Кузьмина.
Важно, что оборудование интегрировано в единую цифровую систему больницы. Результаты исследований сразу сохраняются в электронном виде и доступны всем специалистам. При необходимости снимки можно быстро направить в МОНИКИ для консультации.
«Мы последовательно модернизируем медицинскую инфраструктуру округа. Установка пятого за год аппарата тяжелой техники подтверждает: Дмитровская больница становится центром качественной и доступной диагностики», — заявил глава Дмитровского округа Иван Курданин.
Пройти обследование на новом оборудовании можно по направлению врача. Записаться можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше. «Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.