В Синьковском филиале Дмитровской больницы начал работу новый цифровой рентген-аппарат

В Синьковской поликлинике начал работу современный цифровой рентген-аппарат, который повысит качество диагностики для всех пациентов. Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый рентген-аппарат позволяет проводить высокоточные исследования для взрослых и детей. Главное его преимущество — детальное изображение при низкой лучевой нагрузке.

«Этот аппарат обеспечивает высокое качество снимков и минимальные дозы облучения, что делает его безопасным для пациентов всех возрастов», — говорит заведующая Синьковским филиалом, врач-рентгенолог Анна Кузьмина.

Важно, что оборудование интегрировано в единую цифровую систему больницы. Результаты исследований сразу сохраняются в электронном виде и доступны всем специалистам. При необходимости снимки можно быстро направить в МОНИКИ для консультации.

«Мы последовательно модернизируем медицинскую инфраструктуру округа. Установка пятого за год аппарата тяжелой техники подтверждает: Дмитровская больница становится центром качественной и доступной диагностики», — заявил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Пройти обследование на новом оборудовании можно по направлению врача. Записаться можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.