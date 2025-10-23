В «Школе здоровья» Домодедова долголеты обсудили тему рационального питания

Как питание влияет на качество жизни и долголетие, обсудили участники клуба «Активное долголетие» на очередной встрече «Школы здоровья» в Домодедове. Занятие провела заведующая отделением медицинской профилактики Домодедовской городской больницы Юлия Капустянская. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ratio с латинского — это „разум“, „расчет“. Рациональное питание — это продуманное, полноценное и очень разумное питание», — объяснила специалист.

Тему встречи выбрали сами участники. По словам Юлии Капустянской, с возрастом потребности организма меняются, и важно не только исключить вредные продукты, но и научиться подбирать рацион с учетом хронических заболеваний и особенностей обмена веществ.

«У наших слушателей есть свои ограничения и особенности. Мы стараемся помочь им разобраться, что именно полезно в их возрасте и как поддерживать здоровье через питание», — отметила врач.

Одной из участниц занятия стала Татьяна Спиридонова, активная спортсменка клуба «Активного долголетия»

«Какой же спорт без правильного питания? Утром два стакана воды — и на тренировку. Больше растительной пищи, меньше соленого — и будет энергия на все!» — рассказала Татьяна Спиридонова.

Слушатели узнали, что такое энергетический баланс организма, как составить «тарелку здорового питания» и какие продукты особенно важны для людей старшего возраста. Следующее занятие Школы здоровья состоится в ноябре — его тему традиционно выберут сами участники проекта.

