В школе сахарного диабета Солнечногорска помогут подобрать подходящую диету

Около 50% его пациентов имеют диагноз сахарный диабет. В помощь им он проводит встречи, на которых рассказывает об эффективной жизни при болезни и ее особенностях.

«На занятиях мы уделяем внимание ключевым вопросам возникновения сахарного диабета, способам самоконтроля, профилактике поздних и ранних осложнений, рассматриваем острые осложнения, говорим о правилах питания при сахарном диабете. Также на отдельных занятиях мы обсуждаем физическую активность при сахарном диабете», — рассказал врач-эндокринолог Евгений Евстигнеев.

Школу разделили на две группы. Для пациентов с сахарным диабетом 1-го типа занятия проводят каждый первый четверг месяца в 15:00; для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа — еженедельно по средам в 15:00 в конференц-зале Центральной поликлиники (408 каб.).

Евгений Евстигнеев родился в Солнечногорске. Окончил Ивановский государственный медицинский университет, ординатуру по эндокринологии в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского. Во время учебы много лет работал медбратом в различных больницах, в том числе в онкологическом отделении Солнечногорской больницы. Ежедневно принимает около 30 пациентов.

«Евгений Евстигнеев учился по целевому договору и после окончания учебы присоединился к профессиональной команде солнечногорских врачей. С этого года помимо исполнения своих врачебных обязанностей он ведет школу сахарного диабета в Центральной поликлинике. Люди с этим диагнозом получат полноценные знания, которые помогут им поддерживать здоровый и активный образ жизни», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Предварительная запись на занятия не нужна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.