В школах сахарного диабета Подмосковья обучение прошли около 12,5 тыс человек

В Московской области пациенты с сахарным диабетом могут пройти обучение в школах, где врачи расскажут им о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации результатов измерения уровня сахара в крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно понимать, что течение болезни и качество жизни зависит и от пациента. Сейчас в регионе работают 122 школы сахарного диабета. Пройти обучение особенно важно пациентам, впервые столкнувшимся с диагнозом, так как в школах они могут получить не только необходимую информацию, но и поддержку. Всего с начала года обучение в школах сахарного диабета прошли почти 12,5 тыс. человек, из них 457 детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.