В школах паллиативного пациента Подмосковья пройдут занятия

В декабре во всех городских округах Подмосковья, где есть паллиативные отделения, пройдут школы паллиативного пациента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Когда человек сталкивается с тяжелой неизлечимой болезнью у себя или у своих близких ему становится страшно. Он не знает что делать и куда обращаться. Именно для этого координационный центр паллиативной медицинской помощи открывал в течение года по всей Московской области школы паллиативного пациента. Это занятия, которые пока проходят раз в месяц. Их ведут паллиативные врачи, которые на понятном языке могут ответить на любой ваш вопрос. Это касается и специализированного питания, и гигиены, рисков развития травм, психологического здоровья и правильной коммуникации с больным, которая играет очень важную роль в такой трудной ситуации.

«Правильный уход за тяжелобольными пациентами поможет родственникам, которые столкнулись с такой жизненной ситуацией сохранить психологическое и физическое здоровье», — сказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

Подробности о школе паллиативного пациента можно узнать, позвонив на круглосуточную горячую линию по телефону координационного центра +7 (498) 683-83-83 или обратившись в больницу вашего округа, а так же с 1 декабря на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.