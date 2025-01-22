В Шаховскую больницу трудоустроились 18 врачей и 30 медсестер в 2024 году

Кадровая служба Шаховской больницы подвела итоги работы за 2024 год, отметив значительное пополнение медицинского персонала. В течение года в больницу было трудоустроено 18 врачей и 30 специалистов среднего медицинского персонала, что стало важным шагом в укреплении системы здравоохранения округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из ключевых факторов привлечения новых кадров стали региональные программы «Земский врач» и «Земский фельдшер». В 2024 году 10 медицинских специалистов, включая одного заведующего фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП), воспользовались этими программами, получив поддержку при трудоустройстве в сельской местности.

Также успешно себя зарекомендовала программа «Приведи друга», благодаря которой в больницу пришли 7 врачей-специалистов. Эта инициатива показывает, что рекомендации коллег играют важную роль в формировании квалифицированного медицинского коллектива.

«Мы заинтересованы в привлечении как врачей, так и специалистов со средним медицинским образованием, — отметила начальник отдела кадров Шаховской больницы Анна Петрова. — При трудоустройстве для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет. Эта мера помогает нам привлекать молодых и перспективных сотрудников».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.