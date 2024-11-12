В Шаховском округе обсудили меры предосторожности из-за АЧС

В администрации Шаховского округа состоялось заседание, посвященное профилактике африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На территории Шаховского округа зарегистрировано 114 голов свиней и 9 кабанов, что делает ситуацию особенно актуальной.

«Вакцины против АЧС не существует, поэтому мы должны быть особенно внимательны к соблюдению санитарных норм и предотвращению распространения вируса», — отметила заместитель главы округа Любовь Ганина.

Особую тревогу вызывают случаи использования пищевых остатков из школ для кормления свиней. Несоблюдение элементарных правил термической обработки таких остатков перед кормлением животных может привести к распространению вируса АЧС.

Сейчас ситуация с АЧС в Шаховском округе находится под контролем. Однако, администрация округа продолжает проводить активную информационную кампанию среди населения о необходимости соблюдения санитарных норм для предотвращения распространения болезни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.