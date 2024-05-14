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В Шаховской готовят к открытию ФАП на 36 посещений в смену

Завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в подмосковной деревне Дубранивка городского округа Шаховская. Рабочие ведут пусконаладку инженерных систем и оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы велись в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

«Рабочие проводят пусконаладку инженерных систем и оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на июнь 2024 года», — отметили в министерстве.

ФАП площадью 200 кв. метров рассчитан на 36 посещений в смену. В медучреждении разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала.

Проектными решениями в одноэтажном здании ФАП предусмотрены зоны ожидания, блок медицинских, служебных и технических помещений, санитарные зоны, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Здание медицинского учреждения построено с применением технологий индустриального модульного строительства из готовых конструкций.

Для маломобильных групп населения предусмотрены пониженные бордюры и объекты входных групп, выполненных с соблюдением требований безбарьерной среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.