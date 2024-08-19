В Серпуховскую больницу поступили три новых автомобиля

В распоряжение Серпуховской больницы поступили три новых автомобиля марки Лада Гранта. Автомобили передали медицинскому учреждению благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наша больница уже не в первый раз получила возможность обновить автопарк. Хочется сказать, что эксплуатация и содержание отечественных автомобилей намного дешевле и экономичнее. На сегодняшний день гараж больницы направляет на работу для оказания неотложной медицинской помощи порядка пяти-шести автомобилей. Поэтому, новые автомобили станут прекрасным подспорьем для сокращения сроков оказания медицинской помощи на дому», — отметил начальник автохозяйства Серпуховской больницы Александр Гаврилов.

Обновление и расширение автопарка неотложной медицинской помощи помогает улучшить оперативность и качество предоставления медицинских услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.