В Серпухове родились 92 малыша за февраль

В Серпухове сложилась традиция поздравлять новорожденных, которые появились в важные даты. В честь Дня защитника Отечества исполнительный секретарь серпуховского отделения «Единой России», руководитель фракции в совете депутатов Николай Пушкин и руководитель Общественной приемной «Единой России» Вадим Моторин поздравили новоиспеченных мам с рождением ребенка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Символично, что 23 февраля и на следующий день, на свет появились11 малышей, 9 из которых мальчики — будущие защитники Родины.

Серпуховичка Наталья Юрицина 23 Февраля родила первенца — дочь. «Отняла мужской праздник», — так молодая мама сказала про новорожденную малышку. Наталья отметила профессионализм сотрудников Серпуховского родильного дома и выразила желание прийти сюда еще раз.

Всего за 25 дней февраля в Серпухове на свет появились 92 малыша, традиционно богатырей больше, чем представителей прекрасного пола.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.