В Серпухове медики Подмосковья отработали ликвидацию ДТП

Масштабные учения скорой помощи и экстренных служб прошли 27 февраля в Серпухове по сценарию аварии с пассажирским автобусом. В тренировке участвовали десять бригад, спасатели и сотрудники ГАИ, отработавшие помощь пострадавшим и их эвакуацию в больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Тренинг стал четвертым в 2026 году для Подмосковной скорой помощи. По сценарию «Автобус» на парковке 29-го отряда федеральной противопожарной службы смоделировали столкновение грузовика и пассажирского транспорта в районе Окского шоссе, 6.

В учениях задействовали десять бригад регионального объединения №10 Московской областной станции скорой медицинской помощи, экипаж госавтоинспекции, два звена пожарно-спасательной части и две команды аварийно-спасательного формирования «Юпитер».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.