В Серпухове 23 апреля состоится личный прием по вопросам граждан

23 апреля в соответствии с графиком, утвержденным губернатором Московской области, состоится личный прием граждан по актуальным вопросам в сфере здравоохранения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Личный прием будет проводиться с 10:00 до 15:00 по адресам:

— в управлении по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области (Красногорск, бульвар Строителей, дом № 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В»);



- в министерстве здравоохранения Московской области (Красногорск, бульвар Строителей, дом № 1);



- в городском округе Серпухов прием будет проводиться в администрации муниципалитета по адресу: Серпухов, ул. Советская, дом № 88, каб. 417.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.