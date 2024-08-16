В Сергиевом Посаде состоится акция «Проверь свое здоровье в парке»

В Сергиевом Посаде состоится акция «Проверь свое здоровье в парке», передает пресс-служба администрации городского округа.

17 августа с 10:00 до 12:00 в парке «Скитские пруды» будет работать бригада врачей. Жители могут проверить основные показатели здоровья, а также получить консультацию специалистов. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Граждане, достигшие 18 лет, могут обратиться на прием в досуговый центр «Под крышей» парка «Скитские пруды».

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.