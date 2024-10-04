В Сергиевом Посаде 5 октября пройдет Единый день диспансеризации

Пройти обследование можно в поликлиниках Сергиево-Посадской больницы 5 октября. Обратиться на прием могут граждане, достигшие 18 лет, в поликлинику по месту прикрепления с 8:00 до 14:00. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После прохождения первого этапа обследования пациент может быть направлен на второй, который, при необходимости, будет включать консультации узких специалистов.

Комплексное медицинское обследование необходимо вне зависимости от самочувствия. Понимание здорового образа жизни у каждого свое. Для одних — это правильное питание, для других — умеренные занятия спортом. В молодом возрасте организм способен сопротивляться некоторым признакам внутренних патологических процессов, но со временем его возможности снижаются, и все это переходит в процессы, значительно снижающие качество жизни. Врачи не перестают напоминать, что некоторые заболевания могут протекать бессимптомно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.