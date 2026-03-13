В Сергиево-Посадском округе 90-летнему пациенту удалили грыжу

Хирурги Сергиево-Посадской больницы прооперировали 90-летнего мужчину с ущемленной паховой грыжей под местной анестезией. Решение приняли из-за возраста пациента и наличия кардиостимулятора, что делало общий наркоз рискованным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мужчина в течение пяти лет страдал от ущемленной грыжи и испытывал сильные боли. Ущемление происходило неоднократно на фоне постоянных физических нагрузок. В больницу он поступил, когда боль стала нестерпимой. Обследование показало разущемившуюся паховую грыжу, которая начала затруднять кровоснабжение внутренних органов.

По словам врачей, существовала угроза некроза части кишечника. Из-за возраста пациента и ранее установленного кардиостимулятора общий наркоз мог быть опасен, поэтому вопрос о тактике лечения вынесли на врачебный консилиум.

«Мы оценили состояние — мужчине грозил некроз части кишечника. На врачебном консилиуме приняли решение оперировать, но под местной анестезией. Обезболили, операцию провели, успешно», — рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Евгений Покидов.

Послеоперационных осложнений не возникло. Пациент провел в стационаре пять дней, после чего его выписали под амбулаторное наблюдение врача-хирурга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.