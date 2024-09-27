В Сергиево-Посадском округе 28 сентября состоится Единый день диспансеризации

Пройти диспансеризацию и вакцинироваться от гриппа можно 28 сентября с 9:00 до 12:00 в парке «Скитские пруды» города Сергиев Посад и в сквере у КДЦ «Радуга» города Краснозаводск. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства с 8:00 до 14:00. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Диспансеризация — важная часть профилактики различных заболеваний и выявления хронических патологий. После прохождения первого этапа обследования пациент направляется на второй, который, при необходимости, будет включать консультации узких специалистов.

Так как диспансеризация подразумевает сдачу анализов, желательно обращаться на прием в утренние часы.

Диспансеризация проводится раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, а далее — ежегодно. Если возраст не соответствуют условиям, вам проведут профилактический осмотр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.