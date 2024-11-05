В Щелковском перинатальном центре родились 504 малыша в октябре

В октябре в Щелковском перинатальном центре родилось 504 малыша: 261 мальчик и 243 девочки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В октябре в Щелкове появились на свет четыре пары мальчиков-двойняшек, две пары девочек-двойняшек и две пары разнополых малышей, а всего с начала этого года в нашем округе родилось более пяти тысяч детей.

Наибольшее количество родов в прошлом месяце пришлось на женщин в возрасте от 30 до 34 лет — 148 детей. Также стоит отметить, что в октябре 24 женщины стали мамами в возрасте от 40 до 44 лет и одна старше 45 лет.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На этом ресурсе можно найти всю необходимую информацию о системе родовспоможения в регионе.

Также в Подмосковье работает единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03 (ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.