В Щелковском перинатальном центре прооперировали женщину с огромной кистой яичника

В гинекологическое отделение Щелковского перинатального центра обратилась 46-летняя женщина с жалобами на дискомфорт в нижней части живота. Диагностика показала наличие кисты левого яичника диаметром 30 см, которая занимала весь малый таз и часть брюшной полости. Киста была выявлена год назад, однако пациентка не обращалась за помощью до момента значительного увеличения образования и развития осложнений. Кроме того, врачи выявили спаечный процесс, который также успешно устранен в ходе проведенной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это был действительно сложный случай. Размер кисты составлял 30 сантиметров, что значительно усложняло задачу. Однако благодаря современным технологиям и наличию новейшего лапароскопического оборудования нам удалось провести операцию минимально инвазивно, сохранив здоровые ткани и обеспечив быстрое восстановление пациентки. Мы всегда настаиваем на важности своевременного обращения за медицинской помощью, так как это позволяет избежать серьезных осложнений», — рассказала заведующая отделением гинекологии, врач акушер-гинеколог Елена Сысоева.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо, быстро восстанавливается и готовится к выписке. Напомним, что в Московской области можно пройти диспансеризацию, чтобы проверить свое здоровье и выявить заболевания на ранней стадии.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122 или через портал государственных услуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.