В Щелковском перинатальном центре отметили День беременных

Праздник собрал множество будущих мам и их партнеров — гости приезжали из разных регионов России.

Программа праздника получилась насыщенной, каждой участнице были вручены подарки. Среди гостей мероприятия присутствовали сотрудники ГАИ, начальник отдела Госавтоинспекции Дмитрий Кручинин, инспектор по пропаганде БДД Екатерина Сарычева, а также начальник окружного управления социального развития Олеся Савицкая — они поздравили будущих мам и рассказали о мерах поддержки для семей с детьми.

Для участниц мероприятия также была организована лотерея с розыгрышем ценных призов, в том числе — сертификата на индивидуальный контракт с врачом и сертификатов на первое обследование новорожденного.

По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.