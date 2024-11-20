В Щелкове прошла акция в преддверии дня отказа от курения

В Щелкове прошла акция «Мы против курения!». Каждый год в ноябре отмечается международный день отказа от курения. В этом году международный день выпадает на 21 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель — привлечь внимание общественности к негативным последствиям курения табака и побудить людей отказаться от этой вредной привычки.

В последние годы курение стало настоящей проблемой, хотя все знают, что оно вредит здоровью. Люди курят по разным причинам: из любопытства, чтобы быть как все, чтобы похудеть, казаться взрослым и так далее. Нужно обратить внимание на вред, который наносит курение.

В рамках акции в щелковском молодежном центре «Навигатор» прошли различные мероприятия: акции; просветительские беседы, которые напомнили молодежи о вреде никотина; мероприятия, направленные на отказ от курения и улучшение физического и психологического здоровья.

Подросткам был продемонстрирован видеоролик о вреде курения электронных сигарет, использование которых получило широкое распространение повсюду. Внимание участников было акцентировано на том вреде, который курящий человек наносит не только себе, но и окружающим его людям. В заключение школьники выполнили тренинговые упражнения, направленные на профилактику табакокурения.

Ребята сделали вывод: здоровый образ жизни — это не только жизненная необходимость, но и важный стиль современного общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.