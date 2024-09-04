В Щелкове появились на свет порядка 520 детей за август

Всего с начала этого года в городском округе Щелково родилось более четырех тысяч детей. Среди них было 28 пар мальчиков-двойняшек, 36 пар девочек-двойняшек и 19 пар, в которых родились мальчик и девочка.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там есть вся информация о системе родовспоможения в регионе. Также в Подмосковье ежедневно с 8:00 до 20:00 работает единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье»: +7 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

В августе этого года Щелковский перинатальный центр отметил свое 7-летие. За это время в центре появились на свет более 39 тысяч малышей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.