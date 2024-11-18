В Рузском округе состоится выездной прием узких специалистов в ноябре

Выезды узких специалистов по подразделениям Рузской больницы запланированы на ноябрь 2024 года. Прием пациентов будет осуществляться с 9:00 до 13:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

20 ноября в 201-м кабинете Рузской поликлиники прием будет вести врач-уролог. Прием пациентов будет осуществляться по предварительной записи по горячей линии: +7 (968) 675-94-09.

21 ноября в Нововолковской врачебной амбулатории пациентов проконсультирует врач-невролог. Прием пациентов — по живой очереди.

27 ноября в Дороховской поликлинике пациентов проконсультирует врач-оториноларинголог. Прием — по живой очереди.

Выезды узких специалистов необходимы для удобства жителей Рузского городского округа. Они позволяют пациентам получить консультации врачей без необходимости ехать в больницу. Это особенно важно для пожилых людей и тех, кто проживает в отдаленных районах.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.