В Рузском округе сделали прививку от гриппа свыше 1 тыс человек

В Рузском городском округе продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Всего с начала кампании вакцинацию прошли более 1 тысячи человек, среди которых медицинские сотрудники, работники образования, беременные женщины, пациенты, находящиеся в зоне риска по заболеваниям органов дыхания, с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями и дети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Количество привитых жителей — это не просто статистика, а реальный вклад каждого из нас в общее дело борьбы с вирусом и улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Не подвергайте риску себя и своих близких, пользуйтесь моментом и приходите на вакцинацию в наши подразделения», — призывает главный врач Рузской больницы Сергей Сидоренко.

Вакцинация от гриппа проводится современными и безопасными отечественными вакцинами. Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в поликлиническое подразделение по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал «Здоровье», по номеру 122 или +7 (968) 675-94-09, через чат-бота «Денис».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.