В Рузском округе Подмосковья установили новый микроскоп

Новый офтальмологический микроскоп последнего поколения поступил в Тучковский стационар Рузской больницы. Оборудование позволит проводить операции при катаракте и глаукоме, а также вмешательства на заднем отрезке глаза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Микроскоп последнего поколения начал работать в офтальмологическом отделении Тучковского стационара. По словам заведующей отделением Ольги Луговой, высокая точность оборудования позволяет выполнять сложные операции, в том числе на заднем отрезке глаза. Ранее за такой специализированной помощью пациентам приходилось обращаться в другие регионы.

Среди преимуществ новой техники врачи отмечают повышенную точность во время операций, расширенные возможности хирургического лечения и более предсказуемый результат для пациентов. Аппарат прошел все этапы тестирования, и специалисты уже проводят с его помощью первые плановые вмешательства.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев подчеркнул, что развитие материально-технической базы медицины остается приоритетом.

«Обеспечение доступности современной медицинской помощи — один из наших приоритетов. Мы продолжим оснащать лечебные учреждения округа новейшим оборудованием и создавать комфортные условия для качественного лечения», — прокомментировал Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.