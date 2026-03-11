В Рузском округе обновили оборудование больницы

Новую хирургическую стойку для лапароскопических операций установили в стационаре Рузы в Подмосковье. Оборудование уже введено в эксплуатацию и позволяет проводить более точные вмешательства на органах малого таза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В стационаре Рузы заработала современная эндоскопическая хирургическая стойка. Она обеспечивает высокую точность навигации благодаря качественной камере и позволяет внедрять новые виды лапароскопических операций.

Новое оборудование заменило технику 90-х годов. Его использование повышает качество медицинской помощи, сокращает сроки восстановления пациентов и помогает им быстрее возвращаться к привычному образу жизни. По информации администрации, обновление оснащения расширило возможности врачей.

«Развитие здравоохранения – один из наших приоритетов. Забота о здоровье жителей – наша общая задача. Современное оборудование помогает врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.