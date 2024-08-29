В Рузском округе началась вакцинация

В Рузском городском округе началась кампания по вакцинации взрослого и детского населения от гриппа, которая призвана защитить жителей от сезонных вирусных инфекций, сообщили в местной администрации.

Вакцинация — это один из самых эффективных способов предотвращения гриппа и его осложнений, особенно в период осенне-зимнего сезона, когда риск заражения значительно возрастает. В амбулаторно-поликлинические подразделения Рузской больницы поставлена современная и безопасна отечественная вакцина. Медицинские работники и администрация больницы в числе первых начали прививаться от гриппа, в их числе и главный врач Сергей Сидоренко.

«Вакцинация — подарок всему населению нашей планеты от величайших умов всего мира. Набирающее силу движение „антиваксеров“ вызывает глубокую печаль и страх за наше будущее. Вакцинироваться надо! Только в случае наличия медицинских противопоказаний можно отменить такое важное профилактические мероприятие», — отмечает главный врач Рузской больницы Сергей Сидоренко.

Отметим, что вакцинация важна не только для индивидуального иммунитета, но и для формирования коллективного иммунитета, что помогает защитить наиболее уязвимые группы населения: люди, имеющие хронические заболевания, беременных женщин и детей.

Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в поликлиническое подразделение по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал «Здоровье», по номеру 122 или +7 968 675-94-09, через чат-бот «Денис.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работы завершающего этапа строительства детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Глава региона отметил, что госпиталь готов на 90%. Он откроет свои двери уже летом этого года.

«Я обратился к президенту, который поддержал этот проект. Наша задача была — построить его в максимально короткие сроки и максимально качественно. Это не просто стены, оборудование, это врачи и медицинский персонал. Мы должны сделать все, чтобы госпиталь справлялся с потоком ребят из разных уголков страны и, конечно, из Московской области, которым нужна экстренная и плановая помощь. Для этого у нас работает программа привлечения врачей, которых здесь будет порядка 570, и еще около 800 человек среднего медперсонала», — заявил Воробьев.



