В Рузском муниципальном округе новый врач-невролог

Лилия Садреева окончила Ульяновский государственный университет по специальности «лечебное дело» и интернатуру по специальности «неврология». Общий стаж работы специалиста составляет почти 21 год.

«В свою специализацию я влюбилась сразу, как начались курсы по неврологии, почувствовала, что нашла свое призвание. Практические занятия, на которых мы изучали клинические случаи, только усилили мой интерес. Преподаватель по неврологии умел понятно донести информацию, отвечал на вопросы и помогал, за что ему отдельное признание. Я люблю свою работу, мне нравится вести пациента и разбираться в его заболеваниях, » — делится врач-невролог Рузской больницы Лилия Садреева.

Записаться на прием к врачу-неврологу можно через участкового терапевта или через лечащего врача.

«Отмечу, что кадровый вопрос является приоритетным в программе „Модернизации первичного звена“. При трудоустройстве в Рузскую больницу действуют программы „Социальная ипотека“, „Приведи друга“, „Компенсация аренды жилья“ и другие,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Стоит отметить, что в целом в Подмосковье по программе «Приведи друга» за время ее действия трудоустроилось более 1400 медработников. Плюс к этому, по программе «Социальная ипотека» государство оплатит первоначальный взнос в размере 50% и десять лет будет компенсировать оплату основного долга. Медработник же платит только проценты по кредиту. Подробнее узнать об этой и других мерах поддержки медработников в Подмосковье можно на сайте: rabota-vrachom.ru

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.