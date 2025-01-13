сегодня в 22:28

В России утвердили программу госгарантий оказания медпомощи на 2025–2027 годы

Кабинет министров утвердил программу госгарантий оказания бесплатной медпомощи в России на 2025–2027 годы, согласно которой, в частности, пациентам с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями смогут назначать лекарства, не зарегистрированные в РФ, сообщает газета «Известия» .

Согласно программе на 2025 год и плановый период 2026–2027 года, утвержденной главой правительства Михаилом Мишустиным, также определен порядок оказания медпомощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.

Кроме того, для жителей удаленных населенных пунктов предусмотрена возможность организовать стационар на дому с предоставлением лекарств.

Также в программе прописаны условия для назначения определенных схем противоопухолевой терапии онкобольным для более эффективного лечения.