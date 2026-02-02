В России ускорили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию

Правительство России утвердило сроки, в которые пациенты должны получать медицинскую помощь при подозрении на онкологическое заболевание, сообщает РИА Новости .

Согласно новому постановлению, консультация врача должна быть оказана не позже чем в три рабочих дня с момента обращения пациента с подозрительными симптомами. Документ также определяет отдельные сроки для проведения необходимых обследований.

На диагностические процедуры — как инструментальные, так и лабораторные — отводится не более семи рабочих дней с момента назначения врачом. Это означает, что пациенты должны быстрее проходить анализы и исследования, которые помогают подтвердить или опровергнуть диагноз.

В случае выявления злокачественного новообразования по результатам обследования, лечащий врач обязан направить пациента на лечение в специализированную медицинскую организацию.

Кроме того, после постановки диагноза пациент должен быть взят под диспансерное наблюдение в течение трех рабочих дней с момента подтверждения заболевания.

Таким образом, новые правила устанавливают четкие временные рамки: быстрое направление к врачу при подозрении на рак, ускоренная диагностика и дальнейшая маршрутизация пациента в профильные учреждения при подтверждении диагноза. Это должно значительно сократить время ожидания на ключевых этапах и минимизировать риск потери времени, особенно когда речь идет о неделях.

