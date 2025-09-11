В России усилят пропаганду профилактики заболеваний на уровне Совфеда

Зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко в ходе VI Форума социальных инноваций регионов сообщила о подписании соглашения о проведении разговоров о важном, нацеленных на профилактику заболеваний.

Соглашение Совета Федерации с Научно-исследовательским институтом профилактической медицины на предмет нового проекта «Разговоры о важном» подписано 11 сентября.

«Вопросы, связанные с профилактикой тех или иных заболеваний, мы будем проводить вместе с институтом в рамках „Мобильного сенатора“» — сказала журналистам Святенко.

Она добавила, что сегодня также было подписано соглашение между Агентством стратегических инициатив и рядом субъектов России. Всего было подготовлено к подписанию более 40 соглашений.