В России стали реже умирать от болезней системы кровообращения

За 30 лет в России впервые удалось сократить на треть показатель смертности от болезней системы кровообращения, в то время как в прошлом году этот показатель был наиболее низким за 10 лет. Про успехи реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 4-м конгрессе «Право на здоровье» рассказала замгендиректора ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова» Минздрава России Нана Погосова.

Среди причин смертности в РФ продолжают лидировать сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Каждый год в стране от болезней кровообращения умирают свыше 800 тыс. человек, из которых 54,2% — люди с ишемической болезнью сердца.

С 2019 года в России реализуют федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках проекта переоснащали существующие сосудистые центры и создавали новые, развивали программы льготного лекарственного обеспечения, формировали профессиональный кадровый состав. Сейчас пациенты, которые перенесли шунтирование, инфаркт миокарда, острые коронарные синдромы и другие острые состояния, на протяжении 2 лет получают бесплатные лекарства, позволяющие сохранять трудоспособность и полноценно жить. В число льготных препаратов входят и инновационные, способные снижать количество смертей и госпитализаций от СЗ.

«В 2023 году в стране был достигнут самый низкий показатель смертности от болезней системы кровообращения за последние 30 лет — 450 случаев на 100 тыс. населения. Таких рекордных показателей в значительной степени удалось достичь благодаря федеральному проекту, — сказала Погосова.

Она уточнила что в стране половина перенесших вмешательства по реваскуляризации миокарда, инфаркт миокарда и другие серьезные сердечно-сосудистые события, через год отказываются от терапии. Среди причин — усталость от необходимости принимать большое количество препаратов. Часть пациентов не попадает под льготное лекарственное обеспечение и не может покупать препараты самостоятельно, а у некоторых возникают побочные эффекты, о которых они не говорят врачу.

Из-за этих причин повышается риск повторных инсультов и инфарктов в течение 3 лет после перенесенных. У каждого пятого пациента с ССЗ в течение 3 лет после коронарной катастрофы возникают осложнения. Из них 20% приходится на мозговой инсульт, 40% — на повторный инфаркт миокарда, а еще 40% внезапно умирают.

«Задача по повышению приверженности лечению — одна из важнейших в сфере кардиологии. Этой проблеме необходимо уделять больше внимания, эту проблему можно решить только в случае комплексной работы организаторов здравоохранения, врачей и самих пациентов», — подчеркнула Погосова.

Для дальнейшего снижения кардиологической смертности среди основных направлений нового федерального проекта «Продолжительная и активная жизнь» также будет решение этого и других вопросов российской кардиологии.