В России рассмотрят включение препарата от болезни Бехтерева в список ЖНВЛП

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в российском Минздраве рассмотрят вопрос включения препарата для терапии болезни Бехтерева в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщает ТАСС.

Мурашко дал интервью на Петербургском международном экономическом форуме-2024.

«Мы будем рассматривать этот препарат для внесения в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы цену на него можно было регулировать», - сообщил министр.

Мурашко не назвал стоимость препарата. По его словам, по данному вопросу нужно обратиться к производителю.