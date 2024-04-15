В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников

В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников на 7,4%. Это поможет регионам закупить дополнительный объем препаратов, сообщает РИА Новости.

Постановление об индексации утвердило правительство России. Норматив финансовых затрат устанавливается на уровне 1 211,3 рубля.

При этом, весь перерасчет был произведен в соответствии с индексом потребительских цен в 2023 году. Регионы смогут закупить дополнительные лекарственные препараты.

Получить бесплатные препараты, лечебное питание и медицинские изделия могут инвалиды, в том числе, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, чернобыльцы.