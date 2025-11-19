В России прогнозируют снижение числа абитуриентов в медвузы из-за новых правил

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил, что после введения обязательной отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей в России ожидается снижение числа желающих поступать на медицинские специальности.

В России после принятия закона об обязательном целевом обучении и наставничестве для выпускников медицинских вузов и колледжей прогнозируется уменьшение числа абитуриентов, желающих получить медицинское образование.

«Я думаю, что процент желающих поступить в медвузы снизится, но, учитывая большой конкурс, пустыми места не останутся. Сейчас 8-10 человек на одно место, а будет 6-8 человек», — отметил депутат в эфире радио Sputnik.

Куринный также обратил внимание на недостатки закона. По его словам, в документе не закреплены обязательства по предоставлению жилья, выплатам и минимальной зарплате для выпускников, а эти вопросы отданы на усмотрение регионов. Кроме того, депутат считает, что крупные штрафы и требование наставничества даже для студентов, оплативших обучение самостоятельно, могут снизить мотивацию поступающих.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года и обязывает выпускников отработать три года с наставником в медицинских организациях, участвующих в системе ОМС.